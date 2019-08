Bimba ferita da una finestra ad Atena Lucana. Dal Santobono:”Sta meglio, verrà dimessa a breve”

Potrebbe essere dimessa all’inizio della prossima settimana la bambina di 8 mesi, di origini pakistane, che ieri è rimasta ferita ad Atena Lucana dopo la caduta di una finestra mentre stava dormendo nella sua camera.

A renderlo noto è l’ospedale Santobono di Napoli dove la piccola è stata trasportata in elisoccorso dopo essere stata curata inizialmente nel Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Durante la visita a cui è stata sottoposta nell’ospedale valdianese era subito emersa la presenza di un importante ematoma toracico alla base del collo, addome dolente ma trattabile alla palpazione.

La piccola è stata quindi trasferita in Rianimazione dove è rimasta per una breve osservazione in merito ai problemi pneumotoraci. “Stamattina – informano dal Santobono – in seguito a consulenza chirurgica è stata trasferita nel reparto di Chirurgia. La bimba non ha fratture e si ipotizza che possa essere dimessa già in settimana“.

– Chiara Di Miele –

Articolo correlato:

29/8/2019 – Atena Lucana: bambina di 8 mesi ferita da una finestra. Trasferita al “Santobono” di Napoli