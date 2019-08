Paura oggi ad Atena Lucana dove l’anta di una finestra sarebbe caduta travolgendo una bambina di 8 mesi mentre stava dormendo nella sua stanza.

La piccola, di origini straniere, è stata trasportata presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

A causa delle ferite si è deciso di trasferirla in eliambulanza, in via precauzionale, presso l’ospedale “Santobono” di Napoli.

La piccola non sarebbe in pericolo di vita.

– Claudia Monaco –