Incidente stradale in via Luigi Curto a Polla. Due persone ferite

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Polla in via Luigi Curto.

Per cause in corso di accertamento una Lancia Y ha perso il controllo andando a sbattere.

Nell’impatto sono rimaste ferite le due persone a bordo dell’auto, fratello e sorella di Padula. I due sono stati soccorsi e trasportati al vicino ospedale per ricevere le cure del caso. Le loro condizioni non sembrerebbero destare particolare preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e gli agenti del locale Comando di Polizia Municipale.

– Chiara Di Miele –