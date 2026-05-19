Battipaglia si prepara a dare l’ultimo saluto a Gerardo D’Alessandro, morto in un incidente con la moto
Battipaglia si prepara a dare l’ultimo saluto a Gerardo D’Alessandro, il 30enne che lo scorso 11 maggio ha perso la vita in un incidente in moto avvenuto in via San Donato a Eboli.
La salma del giovane, dopo l’autopsia disposta dall’Autorità Giudiziaria, è stata consegnata alla famiglia per i funerali che si svolgeranno domani, mercoledì 20 maggio, alle ore 15.30 nella chiesa Sacro Cuore di Gesù in via Jemma a Battipaglia.
A partire dalle ore 11 il feretro giungerà in chiesa per essere salutato fino all’orario dei funerali.
Gerardo D’Alessandro viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause al vaglio degli inquirenti, ne ha perso il controllo finendo fuori strada. Per lui ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari è stato vano.