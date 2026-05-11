Tragico incidente stradale a Eboli. Perde la vita un ragazzo in moto
Tragedia sulla strada questo pomeriggio in via San Donato a Eboli.
Per cause da accertare il 31enne di Battipaglia Gerardo D’Alessandro che viaggiava in sella ad una moto ne ha perso il controllo finendo fuori strada.
Sul posto i sanitari del VOPI i cui soccorsi tempestivi sono stati vani.
Gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti per effettuare i rilievi del drammatico incidente.
Dolore a Battipaglia dove il giovane motociclista era molto stimato e conosciuto.