Importante iniziativa tecnologica presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina dove gli studenti della classe 5B indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, nell’ambito della disciplina Tecnologie di Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni, guidati dalla docente Maria Manzo e dal docente di laboratorio Domenico Lombardi, hanno realizzato un innovativo progetto dedicato all’inclusione delle persone con disabilità motorie.

Il progetto consiste nella realizzazione di un mouse controllato tramite smartphone utilizzando Arduino Leonardo, una scheda elettronica programmabile capace di interagire direttamente con il computer come dispositivo USB. L’applicazione mobile è stata progettata e sviluppata dagli stessi alunni, che hanno curato la programmazione dell’interfaccia, la gestione dei comandi e il collegamento con Arduino, mettendo in pratica competenze di informatica, elettronica e telecomunicazioni attraverso un’esperienza laboratoriale concreta e altamente formativa.

Il sistema consente di controllare il cursore del computer direttamente dallo smartphone tramite semplici comandi touch, offrendo una possibile soluzione accessibile e personalizzabile per persone con difficoltà motorie.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica Antonella Vairo: “Progetti come questo dimostrano come la scuola possa essere luogo di innovazione, inclusione e crescita concreta per gli studenti. La tecnologia diventa uno strumento utile per aiutare le persone e sviluppare competenze fondamentali per il futuro.”

Il docente di laboratorio Domenico Lombardi sottolinea inoltre l’importanza fondamentale delle attività pratiche e laboratoriali, ritenute essenziali per avvicinare gli studenti al reale contesto lavorativo, sviluppando competenze tecniche, capacità di problem solving e familiarità con le tecnologie oggi richieste nel mercato del lavoro.

L’Istituto “Cicerone” continua così a distinguersi come una realtà scolastica orientata al futuro, capace di offrire agli studenti competenze altamente spendibili nel moderno mondo tecnologico e innovativo. Attraverso attività laboratoriali, progetti pratici e utilizzo di tecnologie avanzate, gli alunni hanno la possibilità di acquisire conoscenze concrete nei settori dell’informatica, della programmazione, dell’elettronica e delle telecomunicazioni, preparandosi in modo efficace alle sfide del mondo universitario e lavorativo. L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di didattica innovativa e inclusiva, capace di unire tecnologia, creatività e sensibilità sociale, valorizzando il lavoro di squadra e le competenze degli studenti.