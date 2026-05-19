Momenti di paura oggi a Roccadaspide in località Tempalta dove un 70enne è caduto dal tetto dell’abitazione.

L’incidente si è verificato per cause in corso di accertamento. L’uomo stava probabilmente effettuando dei lavori di manutenzione prima di precipitare al suolo da diversi metri d’altezza.

Sul posto sono giunti prontamente i sanitari del 118 per prestargli le prime cure, ma vista la gravità delle ferite riportate nell’impatto è stato necessario far intervenire l’elisoccorso che ha trasportato il 70enne all’ospedale “Ruggi” di Salerno.

Rilievi affidati ai Carabinieri che dovranno chiarire la dinamica della caduta.