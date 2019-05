Sono 385 le spiagge italiane premiate con la Bandiera Blu 2019 assegnata questa mattina dalla Fondazione per l’Educazione Ambientale nella sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma.

La Bandiera Blu è un riconoscimento conferito dalla FEE, la Federazione per l’Educazione Ambientale, alle località costiere che soddisfano criteri di qualità relativi ai parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto.

La Campania conferma 18 bandiere soprattutto nella zona cilentana mentre soltanto quattro per Napoli.

In provincia di Salerno sono stati riconosciuti i meriti alle spiagge di Agropoli, Castellabate, Montecorice, Pollica (Acciaroli e Pioppi), Ascea, Centola-Palinuro, Pisciotta, Ispani, Sapri, Vibonati.

Premiata in provincia di Potenza, invece, la spiaggia di Acquafredda di Maratea.

“Ancora una volta – afferma il sindaco di Agropoli Adamo Coppola – l’attenzione per il nostro mare è stata premiata con l’importante riconoscimento della Bandiera blu, vessillo che sventola sulle nostre spiagge da ormai due decenni e da alcuni anni anche per l’approdo rappresentato dalla spiaggia della marina. Tale riconoscimento ci spinge a fare ancora di più per assicurare spiagge accoglienti e mare limpido e trasparente, uniti ai servizi che sono indispensabili per il benessere degli utenti”.

Soddisfatti anche a Castellabate: “Siamo un esempio di grande attenzione per le acque di balneazione, per la depurazione e per la qualità della vita – dichiara l’assessore all’Ambiente, Domenico Di Luccia – La Bandiera Blu è sinonimo di qualità ambientale che fa ben sperare in un futuro sempre più sostenibile per il nostro territorio”.

– Claudia Monaco –