Montesano: il Consiglio approva il Bilancio di Previsione, voto contrario dell’opposizione

Seduta di Consiglio comunale a Montesano ieri sera con l’approvazione di diversi punti all’ordine del giorno. Tra questi è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 che ha visto il voto contrario dell’opposizione.

“Esprimiamo preoccupazione – il commento del consigliere di opposizione Amanda Cozza – dal punto di vista finanziario perché non viene accantonato nessun fondo né vi sarebbe avanzo disponibile per far fronte ai debiti fuori Bilancio. E’ importante creare tutte le condizioni affinchè non vengano pregiudicati gli equilibri correnti. Esprimiamo inoltre preoccupazione per il fatto di dover ricorrere al recupero dei tributi per far fronte a spese correnti e al rincaro delle aliquote che si avranno nel 2020”.

“Bisogna lavorare ancora molto – ha replicato il sindaco Rinaldi – ma abbiamo un fondo di riserva per gli imprevisti. Stiamo cercando, inoltre, di mantenere servizi capillari nonostante gli oneri dello Stato e i sacrifici. Purtroppo con i fondi statali non riusciamo a garantire nemmeno i costi del personale. Tuttavia, abbiamo lasciato tutti i servizi e le tariffe alle famiglie perché riteniamo di non essere usciti ancora dalla difficile crisi economica”.

Approvate inoltre le aliquote comunali che prevedono per il 2019 una conferma delle tariffe. Anche qui si è registrato voto negativo dell’opposizione. Il sindaco Rinaldi in merito al servizio rifiuti ha poi annunciato che dal 25 maggio verrà avviata la raccolta con una nuova società.

“I cittadini stanno pagando la stessa quota del 2017 – ha sottolineato Cozza – la tariffa non si abbassa anche se i cittadini consumano di meno”.

Contrario il sindaco Rinaldi che ha sottolineato la delicata situazione e i sacrifici per non aumentare ulteriormente il tributo legato alla Tari.

L’opposizione ha poi sottolineato l’importanza di un’isola ecologica nel territorio comunale. L’ipotesi è stata scartata per ora dal sindaco che ha sottolineato come “il Bilancio non permette un passo simile”.

Approvato, inoltre, il Documento Unico di Programmazione ritenuto da Rinaldi “estremamente rigoroso con studi economici precisi” ma che tuttavia ha registrato voto contrario dell’opposizione.

Tra i punti anche il Piano di Alienazione e la concessione di suolo pubblico ad alcuni privati nelle località Saliceta e Valle Ceraso.

– Claudia Monaco –