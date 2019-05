Messa in sicurezza strade provinciali. Al via interventi urgenti a Palomonte e Castelnuovo di Conza

La Provincia di Salerno prosegue l’attività di messa in sicurezza in tutto il territorio provinciale. Nei prossimi giorni inizieranno due interventi.

Nel Comune di Palomonte è previsto l’avvio di lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla Strada Provinciale 10 tra Palomonte e Contursi Terme. L’opera è finanziata dalla Regione Campania per l’importo di 150.000 euro.

Contemporaneamente presso il Comune di Castelnuovo di Conza si procederà all’avvio dei lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti e movimenti franosi sulla Strada Regionale ex SS 91. Anche in questo caso l’opera è finanziata dalla Regione Campania per l’importo di 570.000 euro.

“Nel primo caso – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – l’intervento si è reso necessario a causa del crollo della scarpata stradale di valle della SP 10/a nel tratto che collega i comuni di Contursi Terme e Palomonte con conseguente crollo di una porzione della carreggiata stradale”. In particolare, è prevista l’esecuzione di una paratia di pali trivellati del diametro di 80 centimetri sulla quale sarà poi realizzato un muro di sostegno di altezza pari a 3,50 metri e spessore pari a 45 centimetri. Sarà, infine, ripristinata la sezione stradale e installate le barriere di sicurezza bordo ponte H2 in acciaio zincato.

“Nel secondo caso – continua il Presidente Strianese – l’intervento ha ad oggetto il tratto stradale tra il km 77+800 e il km 77+900 della S.S.91, interessato da un fenomeno franoso nel versante di valle che ha portato al completo dissesto della carreggiata fino al punto di renderla parzialmente impercorribile”.

L’intervento di progetto prevede il risanamento mediante la realizzazione di una paratia di pali trivellati a contenimento del corpo di frana. La sezione stradale ripristinata sarà composta da due corsie (una per ciascun senso di marcia) con sistema di raccolta delle acque meteoriche mediante zanella prefabbricata sul ciglio stradale lato valle fino al raggiungimento dell’equilibrio originario di ruscellamento superficiale. Lungo il margine prospiciente l’area di intervento sarà installato idoneo guardrail tipo H2 bordo laterale.

“Ringrazio il settore Viabilità e Trasporti dell’Ente diretto da Domenico Ranesi – conclude Strianese – e il Consigliere delegato alla Viabilità Antonio Rescigno per l’attività svolta e l’incessante impegno nel portare a buon fine la programmazione della messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria”.

– Claudia Monaco –