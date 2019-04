Bambino di 10 anni cade dal secondo piano a Battipaglia. Migliorano le sue condizioni di salute

Migliorano le condizioni di salute del bambino di 10 anni che ieri mattina è caduto nel vuoto dal secondo piano della sua abitazione a Battipaglia. Ad annunciarlo è stato il dottor Massimo Cardone, responsabile della Rianimazione dell’ospedale Santobono di Napoli, dove il piccolo è stato trasferito in seguito ad un primo soccorso presso il “Ruggi” di Salerno.

Il bambino, che era intubato, è stato estubato e respira autonomamente. Le sue condizioni restano comunque abbastanza gravi considerato che è giunto nell’ospedale partenopeo con un trauma cranico, un trauma dell’arto superiore e inferiore, un trauma toracico e uno dorsale e lombare.

Su quanto accaduto ieri mattina stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, diretti dal Maggiore Vitantonio Sisto.

Dopo il drammatico fatto sembrerebbe, infatti, che il piccolo si sia lanciato volontariamente dal balcone. La madre stava per accompagnarlo a scuola quando lui avrebbe riferito di dover rientrare in casa per recuperare un quaderno. Poi il volo dal secondo piano e i repentini soccorsi.

Secondo indiscrezioni, inoltre, sembrerebbe addirittura che il bambino abbia lasciato un biglietto prima della caduta.

– Chiara Di Miele –

