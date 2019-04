La frazione Pantano di Teggiano si appresta a vivere i festeggiamenti in onore di San Giuseppe Operaio in programma per domani, mercoledì 1 maggio. L’evento, organizzato dal Comitato Festa e dal parroco, don Carmine Tropiano, si divide in una parte prettamente religiosa e in una festa civile che si terrà mercoledì sera al centro della popolata frazione ai piedi del centro storico.

Alle ore 9.00 del 1° maggio sarà celebrata la Santa Messa a cui seguirà la processione del Santo per via Codaglioni, mentre alle ore 12.00 la Messa Solenne verrà celebrata dal Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, S.E. Mons. Antonio De Luca. Alle 19.00 si potrà partecipare ad una Santa Messa serale.

In serata ospite d’onore della festa il comico Francesco Cicchella direttamente dai programmi televisivi “Made in Sud” e “Tale e Quale Show”. “Diffidate dalle imitazioni” è il titolo dello show che Cicchella offrirà al pubblico di Pantano con la partecipazione di Vincenzo De Honestis e la “Gang Band”.

Dopo lo spettacolo comico, passata la mezzanotte, il cielo di Teggiano si illuminerà con i fuochi pirotecnici.

Il 4 maggio, invece, alle ore 17.00 si terrà l’estrazione della lotteria presso i locali della Parrocchia.

– Chiara Di Miele –