Bambino di 10 anni cade dal secondo piano a Battipaglia. Ricoverato in gravi condizioni

Drammatico episodio quello che è accaduto a Battipaglia dove un bambino di soli 10 anni è caduto nel vuoto dal secondo piano di un’abitazione.

Dai primi accertamenti sembrerebbe che il piccolo si sia lanciato volontariamente. A soccorrerlo i sanitari del 118, in seguito è stato trasportato all’ospedale “Santobono” di Napoli. Qui il bambino, dopo le prime cure del caso, è stato ricoverato in gravi condizioni.

A chiamare i soccorsi è stata la madre che stava per accompagnarlo a scuola. Sembrerebbe che il piccolo sia rientrato in casa per andare a recuperare un quaderno e che probabilmente non volesse rientrare in classe dopo il ponte festivo.

Sulla dinamica di quanto accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, agli ordini del Maggiore Vitantonio Sisto.

– Chiara Di Miele –