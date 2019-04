A Celle di Bulgheria iniziati i lavori di riqualificazione della rotonda di Poderia sulla Cilentana

Hanno preso il via i lavori di riqualificazione della rotonda di Poderia all’uscita della Cilentana. Il progetto, realizzato dal Comune di Celle di Bulgheria, prevede il recupero della parte interna della rotatoria con pulizia del terreno, rimozione di eventuali rifiuti, completamento dell’impianto idrico, messa in opera di un tappeto erboso e piantumazione di fiori e ulivi secolari.

“Questa rotonda – ha spiegato il sindaco Gino Marotta – rappresenta la porta d’ingresso del nostro Comune ma anche dell’intero Basso Cilento. Qui passano tutti i turisti che scelgono come meta per le proprie vacanze Palinuro e Marina di Camerota. Pertanto era necessario intervenire subito per sistemarla e renderla più accogliente. Vedere quella rotonda incompiuta e nel degrado era un pugno nello stomaco, per questo abbiamo chiesto alla Provincia l’autorizzazione a intervenire come Comune per eliminare per sempre il degrado di quell’area dove fino a pochi giorni fa pascolavano addirittura le mucche”.

I lavori, che verranno ultimati entro un mese, saranno realizzati con il contributo economico della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo.

“Come Amministrazione – tiene a precisare il primo cittadino – in questi anni abbiamo investito molto per la promozione del territorio e per la valorizzazione dei parchi pubblici; nel 2017 abbiamo anche ricevuto l’ambito riconoscimento ‘Paese del Verde’. E anche quest’anno abbiamo destinato importanti risorse per la manutenzione di tutte le aree verdi del Comune. Siamo certi che questa è la strada giusta per la crescita del territorio e per il benessere dei cittadini”.

