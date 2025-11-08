Auto vandalizzate presso l’Ispettorato del Lavoro di Potenza. Solidarietà dall’Unione Sindacale di Base
L’Unione Sindacale di Base intende esprimere massima solidarietà ai colleghi dell’Ispettorato del Lavoro di Potenza per l’episodio vandalico che si è consumato venerdì mattina nel parcheggio.
Numerose auto dei dipendenti sono state bersaglio di grossi massi che hanno distrutto lunotti e parabrezza, comportando ingenti danni.
“L’atto violento ha avuto come oggetto le automobili ma avrebbe potuto essere colpita l’incolumità dei dipendenti! – commenta il sindacato – Dietro questo gesto, da condannare senza se e senza ma, è evidente il disagio di un lavoratore disperato a fronte ad una richiesta di aiuto ad una istituzione fatta di lavoratrici e lavoratori che vivono in costante pericolo nei nostri uffici; credeva di trovare ristoro o almeno ascolto rispetto ai suoi (presunti) diritti violati e si è trovato a sfogare la sua rabbia danneggiando i veicoli nel parcheggio! Un dramma specchio di una tragedia sociale minimizzata da molti, una manifestazione di disperazione molto preoccupante visto il quotidiano contatto dei dipendenti dell’INL con il lavoro sfruttato e precario imperante in questo Paese. La risposta del governo, del resto, di fronte alle quotidianità disperate è una legge di bilancio che porta a casa risparmi di spesa utili per essere reinvestiti sull’operazione di riarmo fortemente volute dalle logiche imperialiste occidentali”.
Proprio su questo USB sciopera il 28 novembre e manifesta in piazza a Roma il 29 novembre. Rinnova l’appello ad intervenire sui salari (ultimi tra i Paesi del G20 per incrementi sugli stipendi secondo il rapporto mondiale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro) e sul sistema degli appalti “mettendo un limite alla sfrenata liberalizzazione, in particolare, di quelli a cascata il cui fine principale è il risparmio sui costi fissi (retribuzioni e sicurezza)”.
