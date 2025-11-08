L’Unione Sindacale di Base intende esprimere massima solidarietà ai colleghi dell’Ispettorato del Lavoro di Potenza per l’episodio vandalico che si è consumato venerdì mattina nel parcheggio.

Numerose auto dei dipendenti sono state bersaglio di grossi massi che hanno distrutto lunotti e parabrezza, comportando ingenti danni.

“L’atto violento ha avuto come oggetto le automobili ma avrebbe potuto essere colpita l’incolumità dei dipendenti! – commenta il sindacato – Dietro questo gesto, da condannare senza se e senza ma, è evidente il disagio di un lavoratore disperato a fronte ad una richiesta di aiuto ad una istituzione fatta di lavoratrici e lavoratori che vivono in costante pericolo nei nostri uffici; credeva di trovare ristoro o almeno ascolto rispetto ai suoi (presunti) diritti violati e si è trovato a sfogare la sua rabbia danneggiando i veicoli nel parcheggio! Un dramma specchio di una tragedia sociale minimizzata da molti, una manifestazione di disperazione molto preoccupante visto il quotidiano contatto dei dipendenti dell’INL con il lavoro sfruttato e precario imperante in questo Paese. La risposta del governo, del resto, di fronte alle quotidianità disperate è una legge di bilancio che porta a casa risparmi di spesa utili per essere reinvestiti sull’operazione di riarmo fortemente volute dalle logiche imperialiste occidentali”.

Proprio su questo USB sciopera il 28 novembre e manifesta in piazza a Roma il 29 novembre. Rinnova l’appello ad intervenire sui salari (ultimi tra i Paesi del G20 per incrementi sugli stipendi secondo il rapporto mondiale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro) e sul sistema degli appalti “mettendo un limite alla sfrenata liberalizzazione, in particolare, di quelli a cascata il cui fine principale è il risparmio sui costi fissi (retribuzioni e sicurezza)”.

