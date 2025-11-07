Sono 5 le auto danneggiate questa mattina a Potenza.

Il tutto è accaduto presso la sede dell’Ispettorato del lavoro, dove le vetture di alcuni dipendenti sono state vandalizzate presumibilmente con dei sassi, sono stati infatti trovati in frantumi i lunotti e i parabrezza.

I proprietari quando si sono accorti dell’accaduto hanno richiesto l’intervento della Polizia di Stato, che giunta sul posto ha effettuato i rilievi e avviato le indagini.

Al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza che saranno utili a ricostruire i fatti e ad identificare il responsabile.