Nel pomeriggio di oggi si è svolto un incontro tra il candidato Presidente della Regione Campania Roberto Fico, il Consigliere regionale Michele Cammarano, la Consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Claudia Pecoraro e una delegazione del Comitato e dell’Associazione “Salute e Vita” guidata dal presidente Lorenzo Forte e dall’avvocato Franco Massimo Lanocita.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto sulle azioni da intraprendere per dare piena attuazione alla decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha riconosciuto la violazione del diritto alla vita e alla salute dei cittadini della Valle dell’Irno.

Il Comitato ha illustrato le criticità ambientali e sanitarie documentate da studi come lo SPES e dalle perizie epidemiologiche dei professori Biggeri e Forastiere, che confermano un legame tra l’inquinamento e l’aumento di gravi patologie nella popolazione residente.

“Ringraziamo Roberto Fico per l’ascolto e la sensibilità dimostrata. La sentenza del 6 maggio è un punto di svolta: la Corte Europea ha riconosciuto la violazione dei diritti fondamentali dei cittadini della Valle dell’Irno. Dopo anni di denunce e studi chiediamo ora atti immediati: chiusura dello stabilimento, bonifica e tutela dei lavoratori. È tempo di verità, giustizia e rinascita ambientale” ha dichiarato Lorenzo Forte, Presidente del Comitato “Salute e Vita”:

“La sentenza della Corte Europea è una vittoria dei cittadini, che con coraggio hanno portato la loro battaglia fino a Strasburgo. Ora alla politica il compito di tradurre quella decisione in azioni concrete – hanno dichiarato congiuntamente il Consigliere regionale del M5S Michele Cammarano e la Consigliera comunale e Portavoce cittadina del M5S Claudia Pecoraro – La Regione Campania ha il dovere di agire con responsabilità per porre fine a una delle più gravi emergenze ambientali del territorio. È il momento di costruire insieme un futuro in cui salute, ambiente e lavoro possano convivere”.

“L’incontro con Roberto Fico è un segnale positivo dell’attenzione che la nuova amministrazione regionale dovrà avere verso la tutela della salute e dell’ambiente. Continueremo la nostra battaglia finché non sarà garantito il diritto alla vita e ad un ambiente sano per tutti i cittadini della Valle dell’Irno” ha invece dichiarato l’avvocato Franco Massimo Lanocita.

