Controlli all’ambiente da parte della Guardia Agroforestale Italiana.

A Pontecagnano, a seguito di un sopralluogo degli operatori, è stato riscontrato che in via Lago di Caldonazzo erano presenti rifiuti abbandonati.

Inoltre, alle spalle del campo sportivo “Mary Rosy” è stata scoperta un’area adibita e vera e propria discarica multimateriale a cielo aperto.

Nei vicoli attorno poi sono stati trovati scarti di lavorazioni e di oggetti ingombranti di uso domestico (mobili, frigoriferi, scarti di lavorazione agricola ed industriale).

Un fatto che, purtroppo, testimonia ancora una volta l’incuria umana e la mancanza di rispetto verso l’ambiente.