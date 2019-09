Auto perde il controllo e va a sbattere lungo l’A2 tra Sala Consilina e Padula. Due persone ferite

Il tratto autostradale dell’A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Sala Consilina e Padula questo pomeriggio ha fatto da scenario ad un incidente automobilistico. Una Ford Fiesta che viaggiava in direzione Sud, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo, sbandando e andando a sbattere contro il guardrail.

Fortunatamente l’auto non ha coinvolto nell’impatto altri veicoli che in quel momento stavano percorrendo l’A2.

Lievemente ferite due persone a bordo della Ford che, soccorse dai sanitari del 118, sono state condotte in ospedale per ricevere le cure del caso.

Sul posto per effettuare i rilievi sono intervenuti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina.

L’auto è stata rimossa dal Soccorso Stradale ACI Global D’Amelio di Atena Lucana.

– Chiara Di Miele –