Piastrine militari ritrovate a Montecorvino Rovella. Si cercano i familiari dei soldati nel Salernitano

Sono diverse le piastrine militari ritrovate sul Monte Circhio a Montecorvino Rovella dai tre amici appassionati di storia, Orlando Melillo, Corrado Curci e Giuseppe Gaeta, fondatori della pagina Fb “Esplorando la Campania tra storia, miti e leggende” e che in questi giorni sono alla ricerca dei familiari dei soldati che, decenni fa, hanno smarrito l’oggetto identificativo risalente al secondo conflitto mondiale.

Dopo la piastrina del soldato di Sassano, Luigi Di Miele, di cui Ondanews si è occupata nei giorni scorsi, adesso l’appello va alle famiglie di numerosi militari dell’Esercito Italiano, alcuni anche originari del Vallo di Diano, che probabilmente abbandonarono le piastrine e le divise nello stesso posto, sul Monte Circhio, subito dopo l’8 settembre del ’43, data della firma dell’armistizio, per non essere identificati come soldati. Tutti facevano parte del 39° Distretto e della 222^ Divisione Costiera di Salerno.

Questo è l’elenco dei nomi dei militari incisi sulle piastrine ritrovate: Maresciallo Angelo Pepe di Felice e di Caporale Mariantonietta di Atena Lucana nato nel 1899, Rocco Sarno di Vincenzo e di Cunzolo Mariantonia di Olevano sul Tusciano nato nel 1909, Carmine D’Ambrosio di Cosimo e di Pepe Rosa di Angri nato nel 1912, Nicola Caggiano di Andrea e Marrone Raffaella di Auletta nato nel 1908, Antonio Gatta di Lorenzo e Manzella Antonia di Salvitelle nato nel 1908, Vincenzo De Crescenzo di Francesco e di Pellegrino Concetta di Vietri sul Mare nato nel 1912, Giuseppe Tambasco di Sabato e di Rambaldi Giuseppa di Futani nato nel 1014, Giovanni Cifelli di Domenico e di Cifelli Nicolina di Salerno nato nel 1910, Matteo Cardone di Vincenzo e di Caliento Angela di Salerno nato nel 1910, Alfonso Parisi di Francesco e di Lepore Alfonsina di Acerno nato nel 1897.

L’intenzione di Orlando, Corrado e Giuseppe, attraverso l’appello ai familiari, è quella di riconsegnare il 4 novembre tutte le piastrine ritrovate a Montecorvino Rovella in occasione delle celebrazioni in onore delle Forze Armate.

