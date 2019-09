Domani ad Agropoli inaugurazione di Piazza Mediterraneo dopo i lavori di riqualificazione

E’ in programma per domani alle ore 12.00 in via Taverne, l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione di Piazza Mediterraneo (ex Piazza Mercato) ad Agropoli.

Diversi gli interventi effettuati tra cui la messa in opera della pavimentazione dell’area che ospitava il mercato del giovedì e parte degli slarghi nei pressi del Palazzetto dello sport “A. Di Concilio” e il Cineteatro “De Filippo”, la realizzazione di un parcheggio (190 posti), il rifacimento della pubblica illuminazione, la realizzazione di sottoservizi, il rifacimento di marciapiedi e dell’asfalto e la messa in opera di panchine.

Interverranno il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola e i componenti dell’Amministrazione comunale.

– Paola Federico –