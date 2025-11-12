La Polizia di Stato ha denunciato un 25enne nigeriano per il reato di danneggiamento aggravato.

I fatti risalgono alla scorsa notte nel centro di Potenza, quando, dopo le segnalazioni pervenute al 112 e al 113 da parte di cittadini, il personale della Volante è intervenuto in viale Marconi dove erano state danneggiate alcune auto alle quali era stato rotto uno degli specchietti retrovisori.

Gli agenti hanno individuato un giovane che sulla base delle testimonianze di alcuni presenti è risultato essere l’autore del gesto. Nell’immediato è stato scoperto che si trattava di un cittadino nigeriano, regolare sul territorio nazionale e residente a Matera. Dagli accertamenti effettuati sono stati raccolti gravi indizi di responsabilità. Inoltre, è stato verificato che i danneggiamenti degli specchietti retrovisori riguardavano numerose auto, parcheggiate lungo altre strade del centro.

Il 25enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Le indagini sono ancora in corso, l’indagato è considerato presunto innocente fino a sentenza definitiva di condanna.

E’ stato predisposto nei suoi confronti anche un provvedimento del Questore di foglio di via obbligatorio dalla città di Potenza.

Articolo correlato:

Vandali nella notte a Potenza danneggiano numerose auto parcheggiate in strada