Vandali nella notte a Potenza danneggiano numerose auto parcheggiate in strada
Vandali in azione nella notte lungo le strade del centro cittadino di Potenza. A farne purtroppo le spese sono stati i proprietari di numerose auto parcheggiate che sono state danneggiate.
Ignoti, infatti, hanno distrutto gli specchietti di decine di vetture ferme ai margini di via Mazzini e di Corso 18 Agosto. Questa mattina l’amara sorpresa per i proprietari ai quali non resta altro da fare che sporgere denuncia contro ignoti.
Un primo sopralluogo nella notte è stato effettuato dalla Squadra Volante della locale Questura.
Le telecamere di videosorveglianza della città potranno essere utili a risalire all’identità dei vandali. Nel frattempo i residenti danneggiati esprimono sdegno tramite i social.
“Si può vivere tranquilli o bisogna avere paura di queste persone malate?” chiedono rammaricati per quanto subito.