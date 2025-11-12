E’ stato presentato ufficialmente ieri, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, in occasione del convegno promosso da Federmanager dal titolo “Oltre la Compliance: Parità e Welfare in Italia, tra norme e opportunità”, il Modulo Diversity, Equity and Inclusion (DEI), un innovativo strumento digitale co-progettato dalla startup pluripremiata Blue Innovation Srl e l’azienda valdianese ECOMY Srl (con il suo ramo d’azienda Business Strategy).

L’evento, di rilievo istituzionale, si è aperto con l’intervento del Vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli e ha visto la partecipazione autorevole della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Maria Roccella.

Il Modulo Diversity, Equity and Inclusion (DEI) è una piattaforma digitale tecnologicamente avanzata nata per integrarsi nel sistema Wellbe di Blue Innovation.

A cosa serve la piattaforma digitale:

Autovalutazione 4.0: Consente alle aziende di effettuare un’autovalutazione completa e oggettiva del proprio livello di maturità rispetto ai Key Performance Indicator (KPI) della UNI/PdR 125:2022 (la Prassi di Riferimento per la Certificazione della Parità di Genere).

Supporto Normativo: La parte tecnico-normativa e metodologica, curata da ECOMY Srl, garantisce alle aziende un vademecum operativo e il supporto documentale continuo per ottenere e mantenere la certificazione.

La certificazione della Parità di Genere secondo la UNI/PdR 125:2022 offre alle aziende benefici concreti che vanno oltre l’aspetto reputazionale: sgravi contributivi, in quanto la certificazione consente alle aziende di accedere a un esonero contributivo parziale e punteggio premiale perchè le imprese certificate ottengono un punteggio premiale per la partecipazione a bandi pubblici e gare d’appalto.

La partnership tra la società di consulenza strategica ECOMY e la startup Blue Innovation testimonia un approccio integrato, dove l’esperienza manageriale si unisce all’innovazione tecnologica. Per ECOMY Srl erano presenti lo Chief Executive Officer Sabino Sabini, l’Administrative & Financial Director Mariangelo Ippolito e il Responsabile Social Media Mario Angelo Sabini che hanno seguito la coprogettazione del modulo.

Per Blue Innovation Srl ha partecipato lo Chief Executive Officer Gabriele Zangara che è intervenuto come relatore nel panel presieduto dalla Ministra Roccella, illustrando il ruolo cruciale della tecnologia per superare la mera compliance e generare valore reale.

La presentazione del Modulo DEI costituisce un passo fondamentale nel panorama delle politiche di Diversity, Equity and Inclusion in Italia, offrendo alle aziende uno strumento concreto e all’avanguardia per investire nel proprio capitale umano.