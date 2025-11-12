Innovazione e Parità di Genere. L’azienda valdianese ECOMY Srl presenta alla Camera un’importante iniziativa
E’ stato presentato ufficialmente ieri, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, in occasione del convegno promosso da Federmanager dal titolo “Oltre la Compliance: Parità e Welfare in Italia, tra norme e opportunità”, il Modulo Diversity, Equity and Inclusion (DEI), un innovativo strumento digitale co-progettato dalla startup pluripremiata Blue Innovation Srl e l’azienda valdianese ECOMY Srl (con il suo ramo d’azienda Business Strategy).
L’evento, di rilievo istituzionale, si è aperto con l’intervento del Vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli e ha visto la partecipazione autorevole della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Maria Roccella.
Il Modulo Diversity, Equity and Inclusion (DEI) è una piattaforma digitale tecnologicamente avanzata nata per integrarsi nel sistema Wellbe di Blue Innovation.
A cosa serve la piattaforma digitale:
- Autovalutazione 4.0: Consente alle aziende di effettuare un’autovalutazione completa e oggettiva del proprio livello di maturità rispetto ai Key Performance Indicator (KPI) della UNI/PdR 125:2022 (la Prassi di Riferimento per la Certificazione della Parità di Genere).
- Azione e Remediation: Fornisce alle imprese, in tempo reale, un report dettagliato sui gap emersi e indica le azioni correttive necessarie, trasformando l’allineamento allo standard di riferimento in un percorso di miglioramento strategico misurabile. A supporto di questa fase cruciale di risanamento, ECOMY srl mette a disposizione l’expertise di ECOMY ACADEMY, la divisione specializzata che non solo eroga programmi di formazione mirata e all’avanguardia, ma assiste le aziende nell’accesso e nella gestione dei fondi per la Formazione Finanziata, convertendo i gap emersi in un investimento a costo netto zero per lo sviluppo strategico del capitale umano.
- Supporto Normativo: La parte tecnico-normativa e metodologica, curata da ECOMY Srl, garantisce alle aziende un vademecum operativo e il supporto documentale continuo per ottenere e mantenere la certificazione.
La certificazione della Parità di Genere secondo la UNI/PdR 125:2022 offre alle aziende benefici concreti che vanno oltre l’aspetto reputazionale: sgravi contributivi, in quanto la certificazione consente alle aziende di accedere a un esonero contributivo parziale e punteggio premiale perchè le imprese certificate ottengono un punteggio premiale per la partecipazione a bandi pubblici e gare d’appalto.
La partnership tra la società di consulenza strategica ECOMY e la startup Blue Innovation testimonia un approccio integrato, dove l’esperienza manageriale si unisce all’innovazione tecnologica. Per ECOMY Srl erano presenti lo Chief Executive Officer Sabino Sabini, l’Administrative & Financial Director Mariangelo Ippolito e il Responsabile Social Media Mario Angelo Sabini che hanno seguito la coprogettazione del modulo.
Per Blue Innovation Srl ha partecipato lo Chief Executive Officer Gabriele Zangara che è intervenuto come relatore nel panel presieduto dalla Ministra Roccella, illustrando il ruolo cruciale della tecnologia per superare la mera compliance e generare valore reale.
La presentazione del Modulo DEI costituisce un passo fondamentale nel panorama delle politiche di Diversity, Equity and Inclusion in Italia, offrendo alle aziende uno strumento concreto e all’avanguardia per investire nel proprio capitale umano.