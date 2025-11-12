Ieri la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino per rapina aggravata.

L’operazione ha avuto origine da più segnalazioni relative a una lite tra stranieri nel centro di Salerno.

Gli agenti della Squadra Volante, una volta arrivati sul lungomare Trieste, hanno raccolto la denuncia di un minorenne che era stato derubato del proprio telefono e che era anche stato colpito con un pugno al volto, con necessità di cure mediche.

Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, l’indagato è stato intercettato nei pressi della Stazione Ferroviaria in possesso del telefono cellulare.