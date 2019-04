Atena Lucana: dal 18 al 20 aprile “L’uovo di Pasqua te lo regaliamo noi!” al Centro Commerciale Diano

Arriva la Pasqua al Centro Commerciale Diano di Atena Lucana che il 18, 19 e 20 aprile organizza l’iniziativa “L’uovo di Pasqua te lo regaliamo noi!“.

Nei tre giorni dedicati facendo acquisti presso il Centro Commerciale Diano per un importo minimo di 25 euro (scontrini cumulabili) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 si potrà avere in omaggio uno squisito uovo di Pasqua da 300 grammi (fino ad esaurimento scorte) da personalizzare facendo inserire all’interno sempre gratuitamente la sorpresa acquistata in uno dei negozi del Centro.

E’ possibile scoprire i dettagli dell’iniziativa e il regolamento in Galleria o sul sito web del Centro all’indirizzo www.centrocommercialediano.com.

Lunedì 22 aprile, giorno di Pasquetta, il Centro Commerciale Diano resta aperto dalle 10 alle 21.

