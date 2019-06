Atena Lucana: attivisti vegani fermano camion davanti ad un macello per accarezzare gli animali

Il gruppo di attivisti vegani “Salerno Animal Save” è tornato questa mattina in un macello di Atena Lucana per una nuova veglia dedicata agli animali che stanno per compiere il loro ultimo viaggio. Il gruppo ha chiesto ai trasportatori di fermare i loro mezzi per poter regalare una carezza agli animali prima di essere macellati.

Si tratta della quinta volta, negli ultimi mesi, che gli attivisti si recano ad Atena Lucana per una veglia.

“Oggi abbiamo dato il nostro addio a molti animali – spiega Chiara Della Pepa, referente del Movimento – si tratta di un numero maggiore rispetto alle veglie precedenti. Emotivamente abbiamo vissuto un’esperienza molto intensa perché abbiamo avuto più tempo per guardare gli animali negli occhi. Ciò che ci dà forza è pensare che anche noi avremmo voluto che qualcuno fosse lì per noi se ci fossimo trovati nella stessa posizione degli animali“.

Si tratta di un’iniziativa volta alla tutela della vita animale che continuerà anche in altri modi nei prossimi giorni.

“Vogliamo che i loro occhi non vengano dimenticati – spiega ancora Della Pepa – e li diffonderemo sulle nostre pagine Facebook ed Instagram. Vogliamo aiutare le persone a capire che qualsiasi prodotto di origine animale aveva un volto e voleva vivere. Si può decidere di essere compassionevoli, non abbiamo più scuse per fare dal male ai nostri amici animali. Dobbiamo scegliere di cambiare adesso perché non abbiamo più tempo“.

– Claudia Monaco –