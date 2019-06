Incidente a Trinità di Sala Consilina. Perde il controllo dell’auto e si ribalta in un terreno

Paura oggi pomeriggio a causa di un incidente stradale avvenuto a Trinità di Sala Consilina, lungo la Strada Statale 19 che attraversa la frazione.

Un uomo del posto per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Panda, che è finita in un terreno vicino alla strada dopo essersi capovolta più volte.

L’uomo, illeso, è uscito dall’auto prima dell’arrivo dei sanitari del 118 che ne hanno accertato comunque le condizioni di salute non preoccupanti.

L’auto è stata rimossa dal Soccorso Stradale Menafra Multiservice di Sala Consilina.

– Justine Biancamano –