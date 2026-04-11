Nuovi elementi sull’episodio che nelle scorse settimane ha coinvolto alcuni alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria a Sant’Arsenio.

I piccoli, occorre ricordare, furono colti da disturbi gastrointestinali dopo aver consumato un pasto alla mensa scolastica (pasta al pomodoro e carne di maiale).

Alcuni bambini furono portati al Pronto Soccorso del “Curto” di Polla.

Le analisi condotte dall’Istituto zooprofilattico del Piemonte hanno confermato la presenza di un batterio responsabile dei malori accusati dai bambini, il clostridium perfringens.

La causa è riconducibile alla “preparazione della carne di maiale servita durante il pasto: l’arrosto sarebbe stato cotto troppo poco, con largo anticipo, favorendo così la proliferazione di un germe capace di produrre la tossina”. A darne conferma ad Ondanews è il Sindaco Donato Pica: “La conferma è la definizione data all’inizio di questa storia, relazionata dall’Asl Salerno: il cibo è buono, il difetto è stato nella cottura. Eventuali provvedimenti saranno stabiliti ora dall’Autorità Sanitaria. Nel frattempo abbiamo adottato tutte le misure previste dal caso, per quanto riguarda la gestione della mensa tutto continuerà tranquillamente, considerato anche l’ok avuto dall’Autorità Sanitaria”.

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