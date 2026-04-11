A “Buongiorno Benessere” su Rai 1 il dottore Pellegrino discute dell’interazione tra cibo e farmaci
Il dottor Tommaso Pellegrino ospite su Rai 1 del programma “Buongiorno Benessere” per parlare dell’interazione tra cibi e medicine.
Il programma, condotto da Vira Carbone, va in onda ogni sabato ed è dedicato alla salute fornendo un’informazione e consigli utili ai telespettatori.
Pellegrino ha sottolineato come una serie di farmaci interferiscono con i cibi che portano a ridurre o aumentare l’assorbimento.
Il succo di pompelmo che contiene sostanze che bloccano un enzima, se associate alla statina.
Tra gli esempi formulati dal dottore anche gli ansiolitici, o l’utilizzo di antibiotici associati al latte: “A tal proposito ricordo che gli antibiotici vanno assunti sempre e solo con acqua, mai latte” ha sottolineato.
Attenzione va posta anche all’assunzione di anticoagulanti con la vitamina K, contenuta nelle verdure come spinaci o nei kiwi. Il consiglio del dottore è di parlarne sempre con il proprio medico.