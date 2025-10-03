Il sindaco Massimo Loviso e l’Amministrazione comunale di Polla rendono noto che, con un’apposita delibera di Giunta, è stata approvata la riduzione del costo dei ticket buoni pasto per la mensa scolastica per tutti i bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria.

L’Amministrazione è intervenuta, così, a sostegno delle famiglie attraverso una compartecipazione dell’Ente fissando una tariffa ridotta rispetto all’importo praticato fino al 30 maggio scorso. Il costo finale del pasto risulterà, pertanto, calmierato e fissato, per una parte a carico degli utenti mentre la differenza sarà sostenuta dal Bilancio comunale.

Il risparmio medio, calcolato per ogni famiglia, sarà pari a 120 euro annui.

Come spiegato, la misura adottata è finalizzata da un lato ad aiutare con azioni concrete le numerose famiglie che versano in condizioni economiche di difficoltà e dall’altro a promuovere il diritto allo studio garantendo l’accessibilità al servizio di ristorazione scolastica.