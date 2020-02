Accoltellata dal marito ad Olevano sul Tusciano. Sonia Bianchi esce dal coma

Migliorano le condizioni di salute di Sonia Bianchi, la 33enne che giovedì ad Olevano sul Tusciano è stata accoltellata dal marito, il 38enne Massimo Salvatore, il quale subito dopo si è tolto la vita impiccandosi in un terreno.

Sonia non è più intubata ed è stata trasferita nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno perchè non è più in stato di coma farmacologico. Sollievo, dunque, per i familiari che da giorni vivono un forte stato di apprensione per le condizioni della giovane donna.

Giovedì Sonia e il marito si trovavano in un locale della loro abitazione che funge da laboratorio per la produzione di formaggi. Qui avrebbero iniziato a discutere animatamente e l’uomo avrebbe colpito alla gola la moglie con un coltello. Sonia si è precipitata in strada per chiedere aiuto ed è stata soccorsa da un suo parente, mentre Massimo è fuggito a casa dei genitori e si è tolto la vita in un terreno. Dopo qualche ora dal drammatico accaduto il suo corpo senza vita è stato ritrovato dagli inquirenti.

Sembra che la donna più volte avesse allertato le Forze dell’Ordine dopo essere stata minacciata e aggredita dal marito. La coppia non viveva più insieme da qualche tempo e probabilmente Massimo non ha mai accettato che la loro relazione stesse per finire.

– Chiara Di Miele –

