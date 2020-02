Controlli nel Potentino. Quattro denunciati per guida in stato di ebbrezza, sequestrata droga

I Carabinieri della Compagnia di Potenza attraverso i Reparti dipendenti hanno intensificato l’attività di controllo del territorio. I militari delle Stazioni di Avigliano, Balvano, Lagopesole e Ruoti, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile e da unità cinofile antidroga e per la ricerca di armi, hanno eseguito mirate ispezioni e perquisizioni.

Posti di controllo sono stati predisposti lungo le principali arterie stradali e, in particolare, lungo la S.S. 658.

L’attività di polizia ha portato all’identificazione di circa 100 persone, alla verifica di 50 veicoli ed all’esecuzione di quattro perquisizioni che hanno consentito il sequestro di alcune dosi di droga destinate all’uso personale. I detentori, pertanto, sono stati segnalati alle competenti Autorità amministrative.

I militari, inoltre, hanno denunciato quattro persone perché sorprese alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla normativa di riferimento. I mezzi sono stati sequestrati e le patenti ritirate.

Analoghe attività disposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza saranno svolte nei prossimi giorni sempre in chiave preventiva, al fine di assicurare maggiore sicurezza per i cittadini. Saranno attuate dai militari delle articolazioni dell’Arma dislocate in provincia, presidiando lungo la rete viaria gli incroci e i più significativi punti di snodo stradale.

– Chiara Di Miele –