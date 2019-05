La varicella è una malattia infettiva molto contagiosa provocata dal virus Varicella Zoster, della famiglia degli Herpes Virus.

E’ annoverata tra le malattie contagiose dell’infanzia che in genere colpisce i bambini tra i 5 e i 10 anni. Dopo un periodo di incubazione di 2-3 settimane, la malattia esordisce con un esantema cutaneo e compaiono febbre ed eventuali altri sintomi come malessere generale. I primi giorni, l’esentema è caratterizzato da puntini rosa pruriginosi che compaiono sul tronco, viso e arti. Si trasformano in vescicole, poi in pustole e successivamente in croste che cadranno. E’ bene chiarire che la varicella è una malattia benigna che guarisce in 7-10 giorni e che in casi normali non deve destare nessuna preoccupazione.

La terapia consiste solitamente nel somministrare farmaci sintomatici cioè che diano sollievo dal prurito che è il sintomo caratteristico e più fastidioso. Quindi vengono a volte prescritti antistaminici associati eventualmente ad un antipiretico e solo in casi particolari e qualora il medico lo ritenga necessario, si può ricorrere alla somministrazione di antivirali. Inoltre, talvolta si consigliano prodotti da applicare localmente per alleviare il prurito, come emulsioni a base di vitamina E o lozioni che contengono talco, ossido di zinco e tannini con proprietà antinfiammatorie e astringenti.

Per alleviare i sintomi della malattia è possibile fare ricorso a dei rimedi omeopatici che aiutano a calmare l’irritazione e il prurito. Rhus toxicodendron aiuta a ridurre la diffusione dei puntini e anche la durata dell’eruzione. Aiuta a calmare il prurito, specialmente di notte. Si può aggiungere nella fase successiva in cui si formano le croste e alcune vescicole potrebbero infettarsi, Mezereum. Nella fase di guarigione per trattare eventuali cicatrici sarà utile Antimonium Tartaricum. Ribes nigrum 1 DH aiuta ad alleviare il prurito specialmente nei casi di maggiore intensità. Graphites aiuta il formarsi delle crosticine e inibisce il prurito, proprio per evitare di lasciare segni. Belladonna è utile nel caso in cui alla varicella sia associata febbre molto alta. Altrimenti si può usare Ferrum Phosphoricum che è il rimedio della febbre non molto elevata.

Bibliografia: www.cure-naturali.it – www.libriomeopatia.it – www.mondobenessere.com

Farmacia 3.0 – Rubrica a cura del dott. Alberto Di Muria