A Sala Consilina nasce una grande scuola calcio. Sporting e Academy Sala uniti per un ambizioso progetto

Da oggi a Sala Consilina c’è una grande realtà nel mondo delle scuole calcio che mette insieme due sodalizi per realizzare un progetto ambizioso. L’accordo è stato raggiunto tra i due presidenti Antonio Detta, Sporting Sala Consilina, e Salvatore Camporeale, Academy Sala Consilina (già Sport Zone).

L’intesa raggiunta ha fatto sì che si creasse una sola realtà in grado di offrire a tutti tesserati (oltre 200 ma l’auspicio è quello di incrementare ancora il numero) sempre il massimo e maggiori opportunità di crescita con tecnici qualificati.

“Il progetto – dice il presidente Antonio Detta – continuerà sotto la denominazione Sporting Sala Consilina, ma nel contempo sarà mantenuta l’affiliazione Milan, con cui saranno aumentati i contatti, ma ulteriori particolari saranno forniti alla ripresa delle attività. Questa intesa è una grande opportunità non solo per Sala Consilina ma per tutto il comprensorio. Saremo una delle realtà più grandi non solo della provincia ma dell’intera regione Campania, e credo che questo debba essere un motivo di orgoglio per tutti noi. Ora non ci resta che aspettare dal Governo e della Figc il placet per dare il via alle nostre attività, fermate come noto dal Covid-19. Alla ripresa saranno effettuati raduni e stage per tutte le categorie. Non vediamo l’ora di riprendere per continuare a regalare gioie e soddisfazioni ai tanti calciatori in erba che sposeranno l’ambizioso progetto“.

Che dire? In un momento difficile legato alla pandemia questa intesa tra due sodalizi è un bel segnale per la crescita sportiva di Sala Consilina e dell’intero Vallo di Diano.

– Redazione sportiva –