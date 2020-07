Ripartono in piena sicurezza gli eventi al Ristorante Paon Dorè di San Pietro al Tanagro.

Dopo gli interventi di sanificazione previsti dalle misure anti Covid-19, effettuati da un’azienda certificata, lo Chef Alfonso Benincasa, il figlio Pietro e tutto lo staff del Paon Dorè sono pronti ad accogliere i propri clienti nel rispetto delle attuali norme e in totale sicurezza.

“Siamo finalmente aperti – annuncia Pietro Benincasa -, pronti ad ospitare piccoli e medi eventi con la speranza che tutto torni alla normalità nel minor tempo possibile. Per ovvi motivi i matrimoni di quest’anno sono stati per la maggior parte rinviati al 2021, ma ora riprendiamo con battesimi, compleanni e feste con un numero limitato di ospiti. I nostri ambienti sono grandi e quindi permettono una fruizione in sicurezza“.

Il Ristorante Paon Dorè è organizzato in modo tale da far sentire a proprio agio i propri clienti e segue tutte le misure statali e regionali.

“Sanificheremo costantemente i nostri locali – sottolinea Benincasa -, il nostro staff disporrà di tutti i dispositivi di protezione necessari. Siamo ben attrezzati. Iniziamo pian piano a lavorare e tutto tornerà alla normalità. Siamo fiduciosi“.

– Paola Federico –

