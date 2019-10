A Monte San Giacomo in arrivo dossi artificiali su alcune strade per limitare l’eccessiva velocità

L’Amministrazione Comunale di Monte San Giacomo ha deliberato l’installazione di dossi artificiali su alcune strade del paese per contrastare l’eccessiva velocità delle auto in transito.

La decisione è arrivata anche dopo la segnalazione da parte di alcuni cittadini residenti, della situazione di pericolo soprattutto per la presenza di numerosi bambini che quotidianamente frequentano l’area attrezzata della villa comunale “Quaranta”.

Al fine di salvaguardare la circolazione pedonale e veicolare, dunque, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Raffaele Accetta ha deliberato l’installazione di dossi artificiali sulle strade comunali interessate dall’eccessiva velocità delle auto in transito e in particolare per Via Vincenzo Marone, Viale Hoboken e Via Avenida do Brasil.

– Antonella D’Alto –