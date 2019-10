Tempa Rossa. Bardi incontra la Total e i Comuni: “Prepareremo un documento di scelta politica”

“Prepareremo un documento di scelta politica che sottoporremo ai sindacati e ai rappresentanti delle Amministrazioni comunali prima della stesura definitiva: l’intento è quello di fornire l’indirizzo politico della giunta, sull’idea che si vuole portare avanti, anche rispetto alle proposte che ci sono arrivate dai Comuni e dalle organizzazioni di categoria”.

Lo ha detto oggi il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi al termine degli incontri con la Total e con i rappresentanti dei Comuni, dei sindacati e delle società interessate, per affrontare una serie di argomenti riguardanti gli accordi per l’impianto petrolifero di Tempa Rossa.

Presenti al doppio confronto, per la Regione, anche il vicepresidente della giunta Francesco Fanelli e gli assessori all’Ambiente Gianni Rosa e alle Attività produttive Francesco Cupparo. I sindacati erano rappresentati dai segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil Angelo Summa, Enrico Gambardella e Carmine Vaccaro. Per i Comuni dell’area hanno partecipato i sindaci di Gorgoglione, Corleto Perticara, Guardia Perticara, Stigliano e Aliano.

“È stato un tavolo produttivo – ha proseguito il governatore – che ha confermato l’importanza della condivisione. Per quanto riguarda le opportunità occupazionali la Regione guarda al problema in un’ottica generale, senza fare riferimenti a singoli Comuni o a singoli territori. Bisogna fare quello che è più utile per la società lucana“.

il presidente Bardi ha infine annunciato che la prossima settimana ci sarà un nuovo incontro sulla questione. “Abbiamo cercato di avere un quadro della situazione creditizia di alcune società nei confronti di Total e di Tecnimont. La situazione si sta evolvendo positivamente. Ci saranno a stretto giro tavoli fra le parti interessate per arrivare, entro la prima settimana di novembre, ad una definizione della questione. A breve – ha concluso Bardi – chiuderemo anche questo aspetto della vicenda e si potrà iniziare l’attività operativa vera e propria”.

– Antonella D’Alto –