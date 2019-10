Riforme. Fratelli d’Italia raccoglie firme nel fine settimana nel Salernitano per 4 proposte di legge

La Presidenza Provinciale di Fratelli d’Italia, guidata da Imma Vietri e Ugo Tozzi, ha aderito alla campagna nazionale di raccolta firme a favore di quattro proposte di legge di iniziativa popolare lanciate dalla leader Giorgia Meloni.

L’elezione diretta del Presidente della Repubblica, l’abolizione dei Senatori a vita, il tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e la supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo. Queste le quattro proposte al centro della raccolta firme che si terrà questo weekend in diversi comuni del territorio salernitano, a cui presenzieranno dirigenti di partito, amministratori locali, militanti e simpatizzanti.

Sabato 26 ottobre tappa a Salerno dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.30 su via Lungomare Triste. A Battipaglia appuntamento sabato 26 e domenica 27 dalle 9.00 alle 13.00 in piazza Aldo Moro. Ad Eboli le firme si raccoglieranno domenica 27 ottobre dalle 9.30 alle 13.30 in viale Amendola, mentre a Capaccio Paestum il punto di raccolta firme sarà allestito domenica 27 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 in via Magna Grecia nei pressi dell’Area Archeologica.

La raccolta firme proseguirà anche il prossimo fine settimana in altri Comuni della Provincia di Salerno.

– Antonella D’Alto –