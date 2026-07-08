La sindaca di Casal Velino Silvia Pisapia ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali del vicesindaco Domenico Giordano che si svolgeranno oggi alle 18.00.

L’ultimo saluto allo stimato amministratore si terrà nella chiesa “Santa Maria Mater Ecclesiae” in Piazza Santa Maria ad Nives al Bivio di Acquavella.

Le bandiere esposte sugli edifici comunali saranno tenute a mezz’asta in segno di lutto, sono sospese tutte le manifestazioni organizzate dall’Amministrazione comunale e tutta la comunità è invitata ad un momento di raccoglimento per partecipare al dolore che ha colpito il paese.

Giordano, che era stato anche sindaco di Casal Velino, ha perso la vita ieri mattina dopo una malattia contro cui stava combattendo.