Maxi operazione contro la pedopornografia online, tra gli arrestati una persona residente a Potenza.

La Polizia di Stato, nello specifico il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO), ha portato a termine sull’intero territorio nazionale una vasta operazione investigativa nel corso della quale sono stati eseguiti perquisizioni, sequestri e arresti che hanno consentito l’acquisizione di plurimi e gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online.

All’esito di questa prima fase investigativa sono 30 le persone indagate, di cui 7 arrestate per divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico, con il sequestro di numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali.

Oltre 100 operatori della Polizia Postale sono stati impegnati nell’esecuzione di perquisizioni personali e informatiche. Nel corso della lunga e complessa indagine, condotta anche in modalità sotto copertura, gli specialisti della Polizia Postale di Catania sono riusciti a individuare diversi gruppi dediti allo scambio di video di pornografia minorile, anche con bambini abusati in età infantile.

L’identificazione degli utenti che scambiavano le immagini e i video ha richiesto un lungo lavoro di approfondimento e di riscontri investigativi, anche con acquisizioni di dati all’estero disposti dalla Procura etnea.

5 degli arrestati risiedono in provincia di Catania, uno a Frosinone e uno a Potenza. L’operazione ha consentito di indagare persone residenti in 17 diverse città italiane e le perquisizioni sono state eseguite a Bari, Bolzano, Brescia, Catania, Caserta, Catanzaro, Enna, Frosinone, Lodi, Milano, Nuoro, Pescara, Potenza, Rimini, Torino, Venezia e Verona.

Gli indagati, tutti maschi, sono di varie estrazioni sociali (studenti, disoccupati, impiegati, professionisti e operai), di tutte le aree geografiche italiane e hanno un’età compresa tra i 19 e i 59 anni.

Il materiale ritrovato e sequestrato a tutti gli indagati nel corso delle perquisizioni è al vaglio degli investigatori per ulteriori approfondimenti finalizzati a confermare il quadro indiziario, acquisire ulteriori elementi a carico di soggetti ancora ignoti e identificare le piccole vittime.