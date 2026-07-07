La comunità di Casal Velino vive ore di profondo dolore per la scomparsa del vicesindaco Domenico Giordano.

Aveva 62 anni e il suo cuore ha cessato di battere questa mattina in seguito ad una malattia contro cui stava cercando di combattere. Giordano, impiegato in Prefettura, era stato amministratore comunale per diversi anni, iniziando nel 1990 e ricoprendo anche la carica di primo cittadino dal 2005 al 2015.

Assessore comunale dal 2020, attualmente gestiva anche le deleghe al Bilancio e ai Lavori pubblici con l’Amministrazione guidata dalla sindaca Silvia Pisapia.

Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio e di sostegno alla famiglia. “Se ne va una persona che ha vissuto il nostro paese con intensità, dedicando gran parte della sua vita alla gestione e alla cura del bene comune. Vogliamo ricordarlo per l’impegno profuso per la nostra terra e per i tanti momenti condivisi con i cittadini” scrivono di lui sui social.