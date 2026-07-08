Un incidente stradale si è registrato all’alba sulla strada che collega Atena Lucana e Brienza.

Per cause da accertare lo scontro ha coinvolto una Mercedes e un furgone che dopo l’impatto si è ribaltato.

I conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati dai sanitari del 118 all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Sul posto per le operazioni di soccorso sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina e i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina. Toccherà ai militari dell’Arma ricostruire la dinamica dell’incidente.