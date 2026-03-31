La concessionaria Imparato Service ricerca Addetto/a all’Accettazione Clienti da inserire nel reparto assistenza e riparazione veicoli
La concessionaria Imparato Service ricerca Addetto/a all’Accettazione Clienti da inserire nel reparto assistenza e riparazione veicoli.
La risorsa si occuperà di:
- Accoglienza clienti in officina
- Apertura ordini di lavoro e accettazione veicoli
- Raccolta segnalazioni e descrizione interventi richiesti
- Pianificazione appuntamenti manutenzione e riparazioni
- Preventivazione base e aggiornamento clienti sullo stato dei lavori
- Coordinamento con i tecnici di officina
- Gestione telefonate, email e pratiche amministrative
Requisiti richiesti:
- Ottime capacità relazionali e orientamento al cliente
- Buone competenze organizzative e informatiche
- Precisione e capacità di gestione delle priorità
- Esperienza in officina, concessionaria o assistenza clienti (preferibile)
- Interesse per il settore automotive
Offriamo:
• Inserimento in ambiente professionale e strutturato
• Formazione tecnica iniziale
• Contratto commisurato all’esperienza
• Possibilità di crescita nel settore assistenza
Gli interessati possono inviare il curriculum su WhatsApp al + 39 347/5851431
– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –