Yacht in fiamme nelle acque di Sapri. Ingenti i danni
Attimi di paura nella serata di ieri nelle acque di Sapri.
Uno yacht di circa 24 metri, per cause da accertare, è stato avvolto dalle fiamme. L’imbarcazione, di proprietà di un uomo di Salerno, ha riportato danni ingenti.
In breve è stata condotta al largo per evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente nelle vicinanze.
Sul posto per domare il rogo i Vigili del Fuoco e gli uomini della Capitaneria di Porto.
Fortunatamente non erano presenti persone a bordo.