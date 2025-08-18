Paura ieri pomeriggio a Salerno dove un’auto ha travolto i tavolini di un bar mentre erano presenti delle persone.

Il conducente della Fiat 500 ne ha perso il controllo per cause da accertare ed è piombato sui tavolini di un bar di via Roma e su diversi scooter parcheggiati ai margini della strada.

Feriti alcuni presenti per i quali si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118. Fortunatamente le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Le Forze dell’Ordine sono intervenute per ricostruire la dinamica di quella che sarebbe potuto essere una tragedia.