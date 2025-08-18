Un incidente stradale si è verificato questa notte a Piaggine.

Per cause da accertare, un’auto con a bordo un ragazzo e una ragazza del posto, dopo che il conducente ne ha perso il controllo, si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con il Soccorso Val Calore di Roccadaspide che hanno trasportato la ragazza al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per le cure del caso. Per il conducente si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza all’ospedale del Mare di Napoli.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.