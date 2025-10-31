Nel weekend di Ognissanti sulla rete Anas sono previsti circa 25,7 milioni di spostamenti di autoveicoli.

E’ atteso traffico in costante aumento: oggi pomeriggio e domani mattina per gli spostamenti in crescita dai grandi centri urbani e domenica pomeriggio per i rientri verso le grandi città.

Gli itinerari interessati sono in direzione sud verso le località di provincia, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e in uscita dai centri urbani.

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare l’A2 del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, le Statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia, la Statale 131 Carlo Felice in Sardegna, la Statale 148 Pontina nel Lazio, l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il Nord-Est con il Centro, le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia Romagna e Veneto).

Al Nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle d’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domani, sabato 1° novembre, e domenica 2 novembre dalle 9 alle 22.