Meta Centro di San Rufo ha un occhio di riguardo per le famiglie affinché tutti i componenti possano praticare attività sportiva.

Negli ultimi mesi le tariffe hanno subito un lieve rialzo perciò la Direzione propone la formula OPEN per le famiglie che prevede sconti a partire dal 20% per 2 membri per arrivare fino al 40% per chi ha più componenti tra genitori e figli.

Inoltre, la quota d’iscrizione e la copertura assicurativa, con la compagnia Poste Servizi, per i primi 2 componenti è in totale di 50 euro anziché 70 con un incremento di soli 15 euro per ogni componente aggiuntivo.

A ciò si aggiunge la possibilità di allungare la durata dell’OPEN, scegliendo tra 3 mesi, 6 mesi e un anno per beneficiare di ulteriori sconti, con possibilità di rateizzazione.

C’è tempo fino al 25 novembre per approfittare di queste condizioni esclusive e molto vantaggiose.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –