Walter Coscia torna alla Gelbison. Rientro fortemente voluto dal Presidente Puglisi
La Gelbison annuncia il ritorno in rossoblù del calciatore classe 2005 Walter Coscia dopo l’esperienza maturata con il Guidonia Montecelio nel campionato di Serie C.
Un’operazione fortemente voluta dal Presidente Maurizio Puglisi che ha creduto sin da subito nella necessità di riportare Coscia all’interno del progetto tecnico della Gelbison, riconoscendone il valore umano e sportivo, oltre al percorso di crescita compiuto nel calcio professionistico.
Il suo ritorno in rossoblù rappresenta un investimento importante per il presente e per il futuro del Club, che ritrova un calciatore cresciuto all’interno del proprio progetto e pronto a mettere a disposizione della squadra quanto appreso nel corso della sua esperienza tra i professionisti.
La Gelbison accoglie con soddisfazione il ritorno di Walter Coscia, augurandogli di proseguire il proprio cammino con determinazione, impegno e piena adesione ai valori della società.
La società rende noto inoltre di aver definito la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale con i calciatori Sergio Gonzalez e Davide Zugaro.